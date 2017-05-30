Собянин: семьям погибших от смерча выплатят по миллиону рублей

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Последствия мощнейшего урагана стали главной темой на заседании президиума столичного правительства. Оно началось с минуты молчания в память о жертвах стихии. Мэр Москвы заявил, что семьи погибших получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей, пострадавшим выплатят по пятьсот тысяч рублей.

Ревущие бензопилы, стук молотков, день и ночь работающие коммунальщики. Налаживается работа светофоров, латаются крыши, распиливаются деревья и без остановки вывозятся поваленные ветки и деревья. Город приходит в себя после беспрецедентной природной катастрофы, передает "ТВ Центр".

Ущерб, нанесенный городу ураганом, еще предстоит подсчитать. Ничто не заменит человеческие потери. В Москве жертвами урагана 29 мая стали, по уточненным данным, 10 случайных прохожих. Заседание президиума столичного правительства началось с минуты молчания.

"Вчера в результате стихийного бедствия Москва потерпела очень серьезные потери. Погибло 11 человек. Я прошу почтить их память минутой молчания", - заявил Собянин.

С родственниками погибших работают психологи МЧС. Правительство Москвы возьмет на себя все расходы по захоронению погибших. Семьям выплатят единовременную материальную помощь.

"Предлагаем по одному миллиону рублей выплатить родственникам погибших в результате урагана, по 500 тысяч рублей — предлагаем оказать помощь пострадавшим, получающим сейчас специализированную медицинскую помощь в государственных стационарах и учреждениях здравоохранения, и по 100 тысяч рублей — пострадавшим, которые получили амбулаторную помощь в медицинских учреждениях города", - сообщил министр руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

Дети, потерявшие в результате урагана одного из родителей, независимо от других выплат, ежемесячно будут получать дополнительную компенсацию в сумме 13 тысяч рублей.

"Проведите обследование семей погибших. Предложите необходимую адресную помощь для них. Я прошу в течение двух суток ликвидировать последствия стихии, восстановить кровли и убрать город. Что касается поваленных деревьев, они все до единого должны быть восстановлены в осенний период. Необходимая посадка должна быть реализована желательно в тех местах, где были деревья ранее", - указал Собянин.

Такого Москва не видела. Впервые за всю историю метеонаблюдений во Внукове был зафиксирован ветер с порывами до 30 метров в секунду. По городу ветер гулял со скоростью 22 метра в секунду. На своем пути он сметал рекламные щиты, столбы электропередачи, остановки общественного транспорта. Как карточный домик, заваливались друг на друга деревья. Они падали во дворы, на припаркованные автомобили. В Жулебине унесло крытый теннисный корт, неподалеку, в Люберцах, рухнул башенный кран.

Непогода повлияла только на работу Филевской линии, где на разных перегонах упали три дерева. По той же причине чуть меньше часа с увеличенным интервалом ходили поезда на МЦК. Спасатели МЧС и сотрудники коммунальных служб Москвы незамедлительно приступили к ликвидации последствий. За медицинской помощью обратились 168 человек. Основные травмы - ушибы, ссадины, переломы, ЧМТ, повреждения позвоночника. Всего за медицинской помощью обратилось 168 человек. В стационарах остаются 146 из них.

"Дополнительно сегодня утром сформированы бригады наших главных специалистов, в том числе хирургов, травматологов, нейрохирургов, которые объезжают московские клиники с тем, чтобы еще и еще раз сверять правильность наших действий", - сообщил руководитель департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун.

Пик госпитализации пришелся на середину дня. В Боткинской больнице - 8 пострадавших. Троим понадобилась операция. Три пациента - в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Последствия разрушительного урагана стали первой темой заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством премьер-министра. Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших от стихии и напомнил, что федеральный центр готов при необходимости прийти на помощь москвичам.

"Я хотел бы выразить соболезнования Москве, всем родственникам погибших во вчерашнем стихийном бедствии. Я знаю, что Москва все решения принимает для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий. Естественно, в той части, в которой это необходимо, мы готовы оказать и правительственную поддержку", - заявил Медведев.

В ударном темпе на улицах, во дворах и на магистралях работают больше 30 тысяч коммунальщиков. К расчистке завалов привлечены без малого 5 тысяч единиц техники. Не добавляют оптимизма и новые метеосводки. В ночь с 31 мая на 1 июня снова ожидаются дождь и сильный ветер. С порывами до 22 метров в секунду.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.