Москвичам покажут образцы новых квартир по программе реновации

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В ближайшее время жильцы столичных пятиэтажек смогут увидеть буклеты с образцами отделки новых квартир, которые им будут предоставлять при переселении. А парламентарии перед принятием закона о реновации во втором чтении пригласят в Государственную думу на публичные слушания москвичей, чьи дома будут участвовать в программе. До 15 июня горожане могут высказать своё мнение "за" или "против" участия в программе.

Голосование по программе реновации продолжается чуть более двух недель и за это время в нем успели принять участие почти треть жителей из 330 тысяч квартир в домах, подлежащих сносу. Из них 90 процентов высказались за предстоящее переселение, передает "ТВ Центр". Мотивация проста: пятиэтажки, возведенные более полувека назад, морально и физически устарели.

Голосование о включении домов в программу будет проходить до 15 июня. Свое мнение жители пятиэтажек могут высказать на сайте "Активный гражданин", в центрах "Мои документы" или на общем собрании жильцов. По просьбе глав управ районов сотрудники центров госуслуг проводят выездные голосования.

"Приезжали к нам из МФЦ, и прямо здесь же, на месте, проголосовали пожилые люди. Все правильно, они молодцы, сделали и паспорт, и свидетельство. Заявление написали, все сделали", - рассказала Альбина Шелестова.

Молодые люди чаще выбирают для голосования электронный способ. Это удобнее и быстрее, высказать свое мнение можно не выходя из дома. Однако власти столкнулись с неожиданной проблемой. В первые двое суток после запуска голосования в интернете более трех тысяч ботов проверяли систему на надежность. Она выдержала. Однако попытки найти в ней уязвимость продолжаются.

"Голосует, допустим, за или против, человек с фамилией и именем Телефон Яндексович Телеграфов, и он говорит "за". И хочет объяснить, вот смотрите, система приняла наш голос, нет – система не приняла. Ты написал, система четыре дня проверяет адрес, прописан ли там, является ли владельцем собственности по этому адресу, который указал Телефон Яндексович. Выясняется, что этого нет", - рассказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

В столичном департаменте информационных технологий это называют троллингом системы верификации. Он составляет почти пятую часть поданных заявлений. Словно испытывая программу на прочность, шутники специально вводят вымышленные имена фамилии и даты рождения. Впрочем, большая часть отказов в верификации связана с техническими ошибками. Например, подаваясь эмоциям, в графе ФИО некоторые люди пишут причины, по которым они поскорее хотят переехать в новую квартиру. Еще одно распространенное действие, когда в строчке, где следует указать финансово-лицевой счет из документов на оплату ЖКХ, заявители указывают код плательщика, номер квартиры или реквизиты банковского счета. Некоторые и вовсе пишут "не помню". В подобных случаях пользователь лишь теряет время. Через четыре дня ему приходит отказ в учете голоса и предложение пройти процедуру повторно.

"Чем активнее сейчас тот или иной дом проголосует за программу, тем быстрее он войдет в эту программу, это все-таки процесс на 10-15 лет. Поэтому те, кто будет сейчас голосовать активнее, быстрее войдут в эту программу реновации, быстрее переедут в новые квартиры. А на месте их дома будет сооружен следующий, в который переедут следующие дома", - пояснил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

А какими они будут, решится в ходе открытого архитектурно-градостроительного конкурса. Прием заявок на участие в нем уже начался.

Александр Огородников, "ТВ Центр".