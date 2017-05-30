20:05, 30 мая 2017

Трамп полагает, что в России смеются над США

Теги:  Политика  сша  трамп

Дональд Трамп считает, что в Москве просто смеются над Соединёнными Штатами из-за попыток американской прессы найти связи президента США с Россией. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге. Но его политические противники не оставляют попыток довести дело до импичмента. Под очередным ударом оказался помощник президента Джаред Кушнер. В отставку подаёт и директор по коммуникациям Белого дома.

День поминовения в США считают еще и неофициальным началом лета. Для Вашингтона это означает зной и сильные грозы. Впрочем, мысли Дональда Трампа, участвующего в церемонии на Арлингтонском  кладбище, сосредоточены явно не на метеосводках. Тучи сгущаются и в политическом смысле. Уже десять американских городов обратились к Конгрессу с требованием объявить ему импичмент. Юридической силы, это, конечно, не имеет. Резолюции носят исключительно рекомендательный характер. Однако в списке, помимо мелких городков, значатся гиганты Лос-Анджелес и Чикаго. Это семь миллионов жителей.  Едва ли выборные представители законодательной власти смогут просто проигнорировать мнение такого количество людей, передает "ТВ Центр".

Импичмента Трампа потребовали уже 10 городов США

Российская карта продолжает быть главным козырем в рукаве оппонентов Трампа. Главным - за неимением других. Ведь обвинения для импичмента должны быть крайне серьезными: например, госизмена. Здесь-то преступная связь с Москвой подошла бы идеально. Впрочем, прижать лично президента не получается. Приходится искать обходные пути - через его окружение. И вот уже в центре очередного скандала - Джаред Кушнер. Советник и зять главы государства. Кандидатура для нападок крайне удачная. Ведь без ведома Трампа его родственник действовать явно не будет. Washington Post заявляет: в конце 2016 года на встрече с российским послом Сергеем Кисляком в Trump Tower Кушнер якобы предложил организовать секретный канал связи между Кремлем и Белым домом. Речь  о  посреднике, который, минуя департаменты, конфиденциально передает мнения одного президента другому. Так в свое время Кеннеди общался с Хрущевым, а Никсон - с Брежневым. Это нормальная практика. Сегодня налаживание внешних связей - прямая обязанность Джареда Кушнера.

Однако на фоне столь выгодной для многих в Вашингтоне антирусской истерии случай с Кисляком ожидаемо стал предметом расследования ФБР. Доказательств, конечно, не обнаружили, и демократы опять подсуетились. Новую версию озвучил Fox News.

"По данным нашего источника, это русские первым предложили создать секретный канал, а не Джаред Кушнер. А на той встрече в декабре вообще обсуждали якобы только Сирию", - сообщил канал.

В лучшие времена всё это не заслуживало бы реакции президента США. Но Дональд Трамп в сложной ситуации. "Российские официальные лица должны смеяться над США и над тем, как фэйковые СМИ пытаются оправдать проигрыш демократов на выборах", - написал он в Twitter.  

В российском МИД, впрочем, не смеялись. Отметили вполне серьезно: шельмование главы российской дипмиссии в Вашингтоне вызывает лишь возмущение. И ничего хорошего для отношений двух стран не несет.

"Закончился период, который при ушедшей администрации президента США Барака Обамы привел наши отношения на совсем низшую точку, точку замерзания. Но и новый период — период контактов и взаимодействия с администрацией Трампа пока не ознаменовался серьезными сдвигами к лучшему. Это вызывает у нас определенную обеспокоенность, и этими проблемами мы в МИД занимаемся в первоочередном порядке", - сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Беспокоится наверняка и Трамп. Аналитики уверены: он действительно не только на словах заинтересован в укреплении отношений с Москвой. Бизнесс-жилка и здравый смысл не покинули экс-предпринимателя после инаугурации.

Сухой расчет, напрочь лишенный идеологии. Это ведь и есть, возможно, единственный ключ к разрешению кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Но именно этого и не может простить Дональду Трампу истеблишмент, привыкший свои совсем иные интересы прятать под рясами проповедников демократии. Оттого и ведут не слишком сговорчивого президента к импичменту. Время только еще не пришло. Палату представителей по-прежнему с хорошим запасом контролируют республиканцы. Они же контролируют и Сенат. Расстановка сил может измениться в 2018 году, после очередных выборов. И можно не сомневаться: до тех пор русскую карту продолжат разыгрывать.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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