Трамп полагает, что в России смеются над США

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Дональд Трамп считает, что в Москве просто смеются над Соединёнными Штатами из-за попыток американской прессы найти связи президента США с Россией. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге. Но его политические противники не оставляют попыток довести дело до импичмента. Под очередным ударом оказался помощник президента Джаред Кушнер. В отставку подаёт и директор по коммуникациям Белого дома.

День поминовения в США считают еще и неофициальным началом лета. Для Вашингтона это означает зной и сильные грозы. Впрочем, мысли Дональда Трампа, участвующего в церемонии на Арлингтонском кладбище, сосредоточены явно не на метеосводках. Тучи сгущаются и в политическом смысле. Уже десять американских городов обратились к Конгрессу с требованием объявить ему импичмент. Юридической силы, это, конечно, не имеет. Резолюции носят исключительно рекомендательный характер. Однако в списке, помимо мелких городков, значатся гиганты Лос-Анджелес и Чикаго. Это семь миллионов жителей. Едва ли выборные представители законодательной власти смогут просто проигнорировать мнение такого количество людей, передает "ТВ Центр".

Российская карта продолжает быть главным козырем в рукаве оппонентов Трампа. Главным - за неимением других. Ведь обвинения для импичмента должны быть крайне серьезными: например, госизмена. Здесь-то преступная связь с Москвой подошла бы идеально. Впрочем, прижать лично президента не получается. Приходится искать обходные пути - через его окружение. И вот уже в центре очередного скандала - Джаред Кушнер. Советник и зять главы государства. Кандидатура для нападок крайне удачная. Ведь без ведома Трампа его родственник действовать явно не будет. Washington Post заявляет: в конце 2016 года на встрече с российским послом Сергеем Кисляком в Trump Tower Кушнер якобы предложил организовать секретный канал связи между Кремлем и Белым домом. Речь о посреднике, который, минуя департаменты, конфиденциально передает мнения одного президента другому. Так в свое время Кеннеди общался с Хрущевым, а Никсон - с Брежневым. Это нормальная практика. Сегодня налаживание внешних связей - прямая обязанность Джареда Кушнера.

Однако на фоне столь выгодной для многих в Вашингтоне антирусской истерии случай с Кисляком ожидаемо стал предметом расследования ФБР. Доказательств, конечно, не обнаружили, и демократы опять подсуетились. Новую версию озвучил Fox News.

"По данным нашего источника, это русские первым предложили создать секретный канал, а не Джаред Кушнер. А на той встрече в декабре вообще обсуждали якобы только Сирию", - сообщил канал.

В лучшие времена всё это не заслуживало бы реакции президента США. Но Дональд Трамп в сложной ситуации. "Российские официальные лица должны смеяться над США и над тем, как фэйковые СМИ пытаются оправдать проигрыш демократов на выборах", - написал он в Twitter.

В российском МИД, впрочем, не смеялись. Отметили вполне серьезно: шельмование главы российской дипмиссии в Вашингтоне вызывает лишь возмущение. И ничего хорошего для отношений двух стран не несет.

"Закончился период, который при ушедшей администрации президента США Барака Обамы привел наши отношения на совсем низшую точку, точку замерзания. Но и новый период — период контактов и взаимодействия с администрацией Трампа пока не ознаменовался серьезными сдвигами к лучшему. Это вызывает у нас определенную обеспокоенность, и этими проблемами мы в МИД занимаемся в первоочередном порядке", - сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Беспокоится наверняка и Трамп. Аналитики уверены: он действительно не только на словах заинтересован в укреплении отношений с Москвой. Бизнесс-жилка и здравый смысл не покинули экс-предпринимателя после инаугурации.

Сухой расчет, напрочь лишенный идеологии. Это ведь и есть, возможно, единственный ключ к разрешению кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Но именно этого и не может простить Дональду Трампу истеблишмент, привыкший свои совсем иные интересы прятать под рясами проповедников демократии. Оттого и ведут не слишком сговорчивого президента к импичменту. Время только еще не пришло. Палату представителей по-прежнему с хорошим запасом контролируют республиканцы. Они же контролируют и Сенат. Расстановка сил может измениться в 2018 году, после очередных выборов. И можно не сомневаться: до тех пор русскую карту продолжат разыгрывать.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".