Мать мальчика с Арбата попросила возбудить дело против его мачехи

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Мачеху 10-летнего мальчика, задержанного на Арбате полицией, необходимо привлечь к уголовной ответственности, считает биологическая мать ребенка. По ее мнению, она занималась вовлечением "несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".

Женщина, являющаяся биологической матерью 10-летнего мальчика, который был доставлен в полицию за попрошайничество на Арбате, просит привлечь к уголовной ответственности его мачеху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Собеседник агентства отметил, что мать ребенка попросила возбудить дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". Там добавили, что в настоящее время по поступившему заявлению проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

26 мая на Новом Арбате правоохранительные органы задержали мальчика, занимавшегося попрошайничеством. По данным различных СМИ, ребенок читал на улице стихи и просил деньги у прохожих. В итоге полицейские доставили его в ОМВД и вызвали для разбирательства родителей.

По данному факту руководство управления внутренних дел по центральному административному округу назначило проверку. Кроме того, действия полиции проверит столичный главк Следственного комитета России.

Между тем, на Арбате с ребенком была женщина, которую СМИ и называют его мачехой. В ее отношении составлен протокол по статье 19.3 КоАП России ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). В отношении отца составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП России ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

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