Путин призвал европейцев не бояться воображаемых угроз из России

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Президент России Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro призвал европейцев не бояться воображаемых угроз со стороны России. По словам российского лидера, главной угрозой является терроризм, причем, взрывают и в Европе, и в России.

Президент России Владимир Путин призвал европейцев не пугать самих себя воображаемыми российскими угрозами. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на интервью российского лидера французской газете Le Figaro.

"Вы пугаете сами себя. Вы основываетесь на воображаемых данных", - отметил Путин.

Президент России призвал "не выдумывать воображаемые угрозы" с российской стороны, и подчеркнул, что главной угрозой является терроризм. Путин отметил, что взрывают и в Европе, и в России. Единственной перспективой, по словам российского президента, является "сотрудничество во всех областях, включая безопасность".

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