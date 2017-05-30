Рейтинг доверия Порошенко составил 22%

Теги: Украина опрос рейтинг порошенко

Население Украины все меньше доверяет властям страны. Таковы показатели опроса, проведенного Украинским центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова. Так, уровень доверия населения президенту страны Петру Порошенко уже не превышает 22%.

Уровень доверия населения президенту Украины Петру Порошенко, а также правительству и ключевым ведомствам не превышает 22%. Таковы результаты опроса, проведенного Украинским центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, передает сайт украинских "РИА Новостей".

Согласно результатам опроса, если бы сейчас прошли внеочередные парламентские выборы, то больше всего голосов набрали бы партии "Батькивщина" (11%), БПП (10%), а также "Гражданская позиция" (9,5%).

Между тем, сайт news24ua отмечает, что действующему президенту Украины не доверяет 71,9% респондентов. Кроме того, 86,6% не верит Верховной Раде, 83,3% — Генеральной прокуратуре, еще столько же - политическим партиям. Также 81,9% опрошенных отказались доверять правительству во главе с Владимиром Гройсманом и судам, 81,5% считает, что нельзя доверять деятельности Национального банка, а 64,8% — Национального антикоррупционного бюро.

Вместе с тем, 51,7% участников опроса заявили, что не одобряют действия Петра Порошенко, а работу кабмина во главе с Гройсманом - 61,9%. Еще 67,5% не одобряют действий парламента.

При этом, опрос показал, что больше всего украинцы доверяют волонтёрским организациям (66%). На втором месте — церковь (63,3%). После этого в списке расположились армия (55,9%) и Национальная гвардия (49%).

В октябре 2016 года 74% жителей Украины в аналогичном опросе отметили, что скорее, или совсем не одобряют того, что делает глава государства.