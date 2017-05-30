Путин: планы экономического развития страны должны быть реалистичными

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Планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.

Планы действий в экономике, рассчитанные до 2025 года, обсуждались во вторник на совещании у президента России. В соответствии с теми задачами, которые поставил Владимир Путин, российская экономика в ближайшие два-три года должна достичь темпов роста выше среднемировых, сообщает "ТВ Центр".

Проект, разработанный в правительстве, был представлен на таком же совещании неделю назад. На этот раз президент дал слово представителям делового и экспертного сообщества. С докладами выступали руководитель Столыпинского клуба Борис Титов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Как отметил Владимир Путин, разработки общественных групп, как правило, носят законченный цельный характер, поэтому один из представленных проектов может быть принят в качестве основы для государственной экономической стратегии

"Хотел бы вновь подчеркнуть главное. Планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными. Наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам. Отражать интересы людей, единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества. Важно сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики. На повышение производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов, на развитие малого и среднего бизнеса, наращивание объёмов несырьевого экспорта. Формирование новых точек роста в регионах", - отметил Путин.