Захарова заявила об антироссийской сущности ассоциации Украины с ЕС

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов обвели вокруг пальца свой народ, который в ходе референдума сказал "нет" ассоциации Украины и ЕС. По ее словам, сделано это было с помощью пропаганды против России, что подтвердило антироссийскую направленность соглашения.

Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза имеет антироссийскую направленность. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сенат Нидерландов во вторник одобрил ратификацию соглашения об ассоциации Евросоюза и Украины. По словам Захаровой, дебаты относительно документа свелись к "бездоказательным утверждениям о провокационных действиях Москвы", а также заявлениям об общеевропейской солидарности перед лицом "российской угрозы".

"Фактически, голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном", - передает слова Захаровой "Интерфакс".

До недавнего времени Нидерланды были единственной страной Евросоюза, не ратифицировавшей соглашение об ассоциации с Украиной. На референдуме, проведенном в апреле 2016 года, голландцы проголосовали против принятия этого документа. Премьер Нидерландов Марк Рютте неоднократно заявлял о возможном отказе от ратификации соглашения.

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