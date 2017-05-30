Росавиация отозвала предупреждение об остановке чартеров в Анталью

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Авиационные власти России отозвали предупреждение о вероятном ограничении чартеров в Анталью. Таким образом, полностью снята возможность введения таких ограничений по всем турецким направлениям.

Авиационные власти России приняли решение отозвать предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Анталью. Таким образом полностью снята возможность введения таких ограничений по всем турецким направлениям, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в одной из чартерных авиакомпаний.

"Нами получено подтверждение о том, что отозвана возможность введения всяких ограничений на чартеры в Турцию, включая направление Антальи, которое было оставлено ранее", - отметил собеседник агентства.

Ранее СМИ узнали, что российские авиационные власти отменили предупреждение о возможном ограничении чартеров на турецкие курорты. Однако такая возможность все равно сохранилась для Антальи.

10 апреля российские авиакомпании получили предупреждение о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией. Телеграмму разослала Росавиация. Чартерное сообщение между двумя странами было прервано в ноябре 2015 года и восстановлено только в конце августа 2016-го.