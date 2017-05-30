Сначала Гоголь: Захарова ответила Климкину на слова о Пушкине

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет считать знаменитого русского поэта Александра Пушкина украинцем. В ответ официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила ему, что на Украине не решен вопрос с еще одним писателем - Николаем Гоголем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о поэте Александре Пушкине.

Ранее руководитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если российский президент Владимир Путин считает княжну Анну Ярославну "русской", то он будет называть писателя украинцем. Также он отметил, что "украинские Одесса и Крым" неоднократно вдохновляли творческий гений Пушкина.

"Павло, вы с Гоголем ещё не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущёв ещё не родился", - написала Захарова в своем Facebook.

Накануне, 29 мая президент России Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал киевского князя Ярослава Мудрого, а также его дочь Анну Ярославну русскими. Также он заявил, что отношения двух стран начались с ее брака с Генрихом I в 1051 году.

На эту фразу уже отреагировал, в частности, президент Украины Петр Порошенко. По его словам, российский лидер попытался похитить дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну "в российскую историю".

Анна Ярославна являлась младшей из трех дочерей древнерусского князя Ярослава Мудрого. Она была супругой французского короля Генриха I, а также королевой Франции. В этой стране ее назвали Анной Русской.