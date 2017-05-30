Премьер Сербии Вучич подал в отставку

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Премьер-министр Сербии Александр Вучич подал в отставку. Он уточнил, что причиной ухода с поста председателя правительства является вступление в должность президента страны. Вучич был избран главой государства 2 апреля.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич подал в отставку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, направленный главой правительства парламенту страны.

"Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия. В отставку подаю в связи с вступлением в должность президента после прошедших 2 апреля выборов, на которых я избран президентом Сербии", - говорится в документе.

На 31 мая назначено заседание парламента Сербии, на котором Вучич принесет присягу и вступит в должность. Пост главы правительства он занимал с 27 апреля 2014 года.

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