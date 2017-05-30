Путин оценил план экономического развития России

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Планы действий в экономике, рассчитанные до 2025 года, обсуждались во вторник на совещании у президента России. Вслед за правительством, которое представило проект стратегии неделю назад, свои предложения внесли два экспертных сообщества - Столыпинский клуб, который принято считать объединением консервативным, и более либеральный Центр стратегических разработок.

Над созданием долгосрочной стратегии экономического развития страны сейчас работает не только правительство, но и различные группы экспертов. Предложений несколько. Президент тщательно изучает каждое. Учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках, колебания цен на энергоресурсы и политическое давление на Россию, в том числе санкции, различные инициативы могут превратиться в единую концепцию, передает "ТВ Центр".

"Планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными, наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей, единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества. Важно сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики, на повышении производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов, на развитие малого и среднего бизнеса, на наращивание объемов несырьевого экспорта. Формирование новых точек роста в регионах", - указал Путин.

За основу будет принят подготовленный кабмином документ. В нем прописаны десятки предложений по модернизации экономики и решению социальных задач. Идеи правительства Владимир Путин обсудил с ведущими экономистами.

"На прошлой неделе правительство представило комплексный план действий, рассчитанный до 2025 года, и его задача – обеспечить выход экономики России на темпы роста не ниже мировых, выше мировых не позднее 2019–2020 годов. Это, безусловно, ключевой документ с точки зрения долгосрочной Стратегии развития экономики России. Мы с вами знаем, что над этими задачами, над подготовкой такой стратегии, над предложениями, над инициативами, направленными на достижение тех же самых целей работают и экспертные группы, и представители делового сообщества", - рассказал президент России.

В экспертном сообществе уже не первый год обсуждаются две программы. Эксперты согласны в том, что необходимы реформы, а также снижение госучастия в экономике и развитие несырьевого бизнеса.

"Мы сегодня видим необходимость изменения вектора развития экономики. Сегодня необходимо заменить то, чем мы жили раньше - это высокие цены на нефть - другими источниками роста. Поэтому мы говорили о конкретных предложениях по изменению среды, снижению рисков, повышению доходов наших инвесторов", - отметил председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов.

Но есть и разногласия - как и на что тратить деньги. Алексей Кудрин предлагает консервативный метод. Увеличение пенсионного возраста, экономия бюджетных трат, сохранение налоговой нагрузки на бизнес, борьба с инфляцией. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, напротив, предлагает запустить печатный станок и вложить средства в промышленность и сельское хозяйство, чтобы простимулировать развитие российских компаний.

"Мы считаем, что дело не в этом, а дело в структурных проблемах. В недостатке трудовых ресурсов, в недостаточной работе институтов, которые повышают производительность. Можно увеличивать инвестиции, но которые будут с такой же или падающей производительностью. А наша задача, чтобы институты подталкивали компании на инвестиции с повышающейся производительностью", - рассказал глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Впрочем, президент четко дал понять, что обе стратегии будут сводиться в единый документ. В ближайшие два месяца Владимир Путин проведет еще несколько совещаний, чтобы обсудить детали. Пока конкретных сроков принятия окончательного плана нет, но часть решений будет одобрена к следующему году, считает Кудрин.

Никита Васильев, "ТВ Центр".