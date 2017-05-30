Россия призвала прекратить блокаду Донбасса на встрече в "нормандском формате"

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В Берлине состоялась встреча в "нормандском формате" на уровне замминистров иностранных дел. В МИД отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Встреча должна способствовать более динамичной работе Контактной группы в Минске, которая остается ключевым форматом по реализации минских договоренностей.

Встреча замминистров иностранных дел стран "нормандской четверки" прошла в конструктивном ключе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы российского МИД.

"Встреча в Берлине прошла в целом в конструктивном ключе и должна способствовать более динамичной работе минской Контактной группы, которая по-прежнему остается ключевой для реализации договоренностей февраля 2015 года по мирному урегулированию конфликта на Украине", - говорится в сообщении.

Российскую сторону на встрече представлял замглавы МИД Григорий Карасин. На переговоры пригласили координаторов минской Контактной группы и рабочих подгрупп. В ходе встречи рассматривался ход реализации минских договоренностей.

Российская сторона подчеркнула безальтернативность этих соглашений и контрпродуктивность попыток киевских властей уйти от их реализации. Также была отмечена центральная роль в урегулировании конфликта на Украине Контактной группы и ее рабочих подгрупп. Кроме того, российская сторона выразила поддержку мониторинговой группе ОБСЕ. Все стороны переговоров отметили важность соблюдения режима прекращения огня и отвода запрещенных минскими договоренностями вооружений.

"Участники встречи выразили сожаление очередным срывом разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, завершить которое планировалось 28 мая", - отметили в МИД России.

Представители нашей страны подчеркнули, что попытки Киева ускорить процесс урегулирования по политическому направлению под предлогом ухудшения ситуации с безопасностью неприемлемы. Особенную опасность, по мнению российской стороны, представляют призывы украинских властей к силовому решению.

"Участники встречи высказались в пользу активизации усилий по освобождению и обмену всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", как это зафиксировано в Минских соглашениях", - отметили в МИД.

Стороны также обсудили социально-экономическую и гуманитарную обстановку в Донбассе. Представители России подчеркнули необходимость снятия Киевом блокады региона. Продолжение данной политики может привести к гуманитарной катастрофе в Донбассе. В особенности это касается ситуации с водоснабжением и социальными выплатами в регионе.

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