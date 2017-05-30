Путин: у России нет интереса во влиянии на выборы в США и Франции

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У России нет никакого интереса в том, чтобы оказывать влияние на выборы в США и Франции, заявил президент Владимир Путин. По его словам, кибератаки, в которых Запад обвиняет Москву, могли исходить не из России.

Россия не имеет отношения к попыткам кибермошенников вмешаться в ход избирательных кампаний в США и Франции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro во время своего визита в Париж, передает "Интерфакс".

"Нам это не нужно. Нет никакого интереса", - подчеркнул российский лидер. Также он отметил бездоказательность таких обвинений.

Кроме того, он допустил, что эти атаки могли исходить не из России, а "кто-то вставил ключ USB с именем российского гражданина". "В этом виртуальном мире сегодня можно делать все, что угодно. Россия этим никогда не занималась, заверяю вас", - сказал российский президент.

Также он указал на то, что успел пообщаться с несколькими американскими президентами. По его словам, они приходят и уходят, однако политика США в отношении России не меняется. Путин отметил, что причина этого может быть в могуществе бюрократии, которая вынуждает любого избранного президента с новыми идеями и планами вести себя как "правильный президент". Изменить что-либо в такой ситуации очень сложно, подчеркнул Путин.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали чушью заявления Нацразведки США о вмешательстве России в выборы "по всей Европе". Как отметил посол по особым поручениям Андрей Крутских, разведка должна заниматься разведкой, а не участвовать во внутренних интригах.

Накануне второго тура выборов президента во Франции местные СМИ растиражировали информацию об утечке из предвыборного штаба одержавшего победу в кампании Эммануэля Макрона. Его сторонники тогда заявили, что повлиять на выборы попытались "русские хакеры".

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