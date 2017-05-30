Путин обсудил с Совбезом переговоры с Макроном
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Российский лидер Владимир Путин обсудил во вторник с постоянными членами Совбеза России состоявшиеся накануне переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Во вторник Владимир Путин провёл совещание с членами Совета Безопасности России. Глава государства, в частности, проинформировал Совет о прошедших во Франции переговорах с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Члены Совбеза также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской политики.
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