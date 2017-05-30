В МЧС объяснили отсутствие экстренного оповещения об урагане в Москве

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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям объяснили, почему отсутствовало экстренное оповещение населения об урагане в Москве. По данным ведомства, полученный МЧС прогноз от Росгидромета не соответствовал категории "чрезвычайная ситуация", которая требует экстренного оповещения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям не осуществляло экстренного оповещения населения об урагане в Москве из-за прогноза Росгидромета. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"По классификации МЧС России, определяющей "уровни опасности" и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз не подпадал под критерии "чрезвычайная ситуация", так как скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду, то есть 17-22 метра в секунду. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было", - говорится в сообщении.

На основе этого прогноза ведомство осуществляло информирование о неблагоприятных погодных условиях через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС и СМС-рассылку.

"Информирование населения посредством отправки коротких текстовых сообщений (СМС) является одним из способов информирования населения, но не основным, так как характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора", - отметили в министерстве.

В понедельник на Москву обрушился сильный ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Порывами ветра повалило 14 тысяч деревьев, а также повредило кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей.

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