22:22, 30 мая 2017

В Париже трое молодых людей пригрозили взорвать автобус

Теги:  В мире  полиция  франция  задержание

В Париже трое молодых людей пригрозили взорвать автобус. В результате они были задержаны сотрудниками местной полиции. Позднее в правоохранительных органах заявили, что задержанные могли быть мелкими хулиганами и вряд ли были способны совершить теракт.

Полиция Парижа задержала троих молодых людей, которые пригрозили взрывом автобуса. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники охраны правопорядка вмешались в происходящее и задержали возмутителей спокойствия. Однако позднее они подчеркнули, что речь в этом случае может идти только о "мелком правонарушении". Возможно, задержанные были мелкими хулиганами.

Ранее французские СМИ сообщили о том, что полиция в столице проводит спецоперацию после обнаружения подозрительного свертка в автобусе в 14-м округе Парижа.

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