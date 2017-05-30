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В Париже трое молодых людей пригрозили взорвать автобус. В результате они были задержаны сотрудниками местной полиции. Позднее в правоохранительных органах заявили, что задержанные могли быть мелкими хулиганами и вряд ли были способны совершить теракт.

Полиция Парижа задержала троих молодых людей, которые пригрозили взрывом автобуса. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники охраны правопорядка вмешались в происходящее и задержали возмутителей спокойствия. Однако позднее они подчеркнули, что речь в этом случае может идти только о "мелком правонарушении". Возможно, задержанные были мелкими хулиганами.

#instantané : arrestation de deux suspects dans le bus 91 aux Gobelins (photos copyrighted Matthieu Alexandre) pic.twitter.com/w9hKnD9wFa — Matthieu Alexandre (@alixmatae) 30 мая 2017 г.

Ранее французские СМИ сообщили о том, что полиция в столице проводит спецоперацию после обнаружения подозрительного свертка в автобусе в 14-м округе Парижа.