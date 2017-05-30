Карасин назвал условия встречи лидеров "нормандской четверки"

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Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что перспективы проведения встречи "нормандской четверки" на высшем уровне будут зависеть от работы Контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Кроме того, проведение переговоров будет зависеть от аппаратов помощников лидеров "четверки" по политическим вопросам.

Встреча глав государств "нормандской четверки" зависит от работы Контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Григория Карасина.

"Все зависит от того, как будет продолжаться запланированная работа, во-первых, в рамках минской Контактной группы и, помимо этого, по линии аппаратов помощников лидеров по политическим вопросам", - сказал он.

Во вторник в Берлине состоялась встреча представителей стран "нормандской четверки" на уровне замминистров. Россию на переговорах представлял Карасин. По его словам, существенного прогресса в урегулировании ситуации на Украине достичь не удалось, однако встреча позволила упорядочить нерешенные вопросы и подготовить визит на высоком, а со временем и на высшем уровне.

"Собственно, в этом и заключалась цель берлинской встречи", - отметил дипломат.

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