Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года

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В ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым, следует из прогноза Минэкономразвития, с которым ознакомились "Ведомости". Перспективы работающего населения лучше. К 2035 году зарплаты должны увеличиться на 56,5%.

Минэкономразвития заложило почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза-2035. C документом ознакомилась газета "Ведомости".

Из прогноза следует, что, в сравнении с 2016 годом, доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%.

Их рост возобновится в 2024 году, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 года, пишет издание.

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