Путин ответил на вопрос о своем участии в выборах президента

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Владимир Путин отметил, что пока еще рано говорить о его участии в президентских выборах 2018 года. При этом он подчеркнул, что в избирательной кампании могут участвовать все люди, которые пройдут предусмотренные законом процедуры.

Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о его участии в выборах главы государства, которые пройдут в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью французской газете Le Figaro.

"Все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах", - сказал Путин.

По его словам, все последние избирательные кампании в России прошли в строгом соответствии с Конституцией. Глава государства пообещал, что президентские выборы 2018 года также пройдут в аналогичных условиях, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Путина пока нет планов по предвыборной кампании. В настоящее время неизвестно, будет ли он выдвигаться от партии "Единая Россия" или баллотируется самостоятельно.

Ранее сообщалось, что президентская избирательная кампания официально начнется в период с 7 по 17 декабря 2017 года, а сами выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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