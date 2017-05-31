В нескольких регионах России объявлен желтый уровень опасности

Теги: погода москва Стихия

Желтый уровень опасности объявлен в нескольких регионах России. В Красноярске на смену 30-градусной жаре придет шквалистый ветер. В Курской, Тульской и Ивановской областях ожидаются заморозки. В Москве в среду будет тепло и ветрено, но ураган, который обрушился на столицу в понедельник, не повторится.

МЧС предупреждает о новом ударе стихии. Мощный грозовой циклон надвигается на Центральную Россию. Спасатели убедительно просят не парковать машины под деревьями, по возможности не выходить на улицу в разгар непогоды. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Желтый уровень опасности объявлен также в Сибири, на Урале и в Поволжье. В Красноярском крае, страдающем от природных пожаров, 30-градусная жара начнет спадать. На смену придут грозы, шквалистый ветер до 28 метров в секунду и град.

Ливни уже обрушились на Северный Кавказ и Черноморское побережье. В Адыгее гигантский град побил стекла в домах и повредил машины. Стихия нанесла ущерб и сельскохозяйственным угодьям. В зоне аномалии - Курская, Тульская, Ивановская области. Там синоптики прогнозируют еще и ночные заморозки, температура может опуститься до нуля градусов.

Между тем в столичном регионе подсчитывают ущерб от смертоносного урагана, прошедшего 29 мая. Следственный комитет начал проверку по факту гибели 15 человек.