В ООН назвали число жертв ударов американской коалиции в Сирии

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В результате авиаударов возглавляемой США коалиции в Сирии за последнее время погибли не менее 100 человек. Такие данные привели в ООН.

В Сирии жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США за последнее время стали около ста человек, в их числе женщины и дети. С таким заявлением выступил на заседании Совбеза ООН заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

Он сообщил, что только на прошлой неделе 20 мирных жителей погибли в результате ударов против боевиков запрещенной, в том числе и в России, террористической группировки "Исламское государство" в районах Ракки и Дейр-эз-Зор.

При этом, заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков в своём выступлении отметил, что проводимая международной коалицией операция в Сирии нарушает суверенитет и территориальную целостность республики, которую "мы все вместе подтверждаем в многочисленных резолюциях Совета Безопасности".

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