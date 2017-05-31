В аэропорту Орландо задержали вооруженного мужчину

Теги: В мире сша стрельба

Полиция задержала в аэропорту Орландо вооруженного мужчину. Он угрожал расстрелять окружающих и застрелить себя.

В аэропорту американского штата Флорида полиция арестовала вооруженного мужчину, который грозил застрелить себя и окружающих. Спецоперация длилась около трёх часов, передает "ТВ Центр".

Все это время полицейские вели переговоры со злоумышленником. Оружие применять не пришлось.

Инцидент произошел на первом этаже аэропорта города Орландо, около пункта проката автомобилей. Терминал, где проходила операция, был перекрыт, движение наземного транспорта приостановлено. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.