При взрыве возле школы на западе Ирака погибли 13 человек

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Не менее 13 человек погибли в результате взрыва на западе Ирака. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле одной из школ в городе Хит.

В Ираке в результате очередного взрыва погибли 13 человек, еще 22 получили ранения. Известно, что бомбу привёл в действие террорист-смертник. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял, передает "ТВ Центр".

За последние двое суток это уже четвертый взрыв, прогремевший в Ираке. В понедельник в районе Карада на воздух взлетел заминированный автомобиль. Погибли 16 человек, около 50 пострадали. Во вторник жертвами двух взрывов в Багдаде стали 11 человек, десятки получили ранения. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная, в том числе и в России, террористическая группировка "Исламское государство".

Солидарность с иракскими жителями выразили во Франции. В память о погибших ночью погасили огни на Эйфелевой башне.

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