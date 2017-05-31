Экс-советник Трампа предоставит документы о связях с Россией

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Бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн предоставит Конгрессу США документы, связанные с делом о вмешательстве России в президентские выборы. Бумаги, касающиеся его бизнеса и личных дел, передадут в сенат уже на следующей неделе.

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн предоставит Конгрессу документы о своем бизнесе, которые имеют отношение к расследованию дела о "вмешательстве России" в президентские выборы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источника, документация, касающаяся двух компаний Flynn Intel Group, и личные данные Флинна поступят в спецкомитет по разведке Конгресса уже на следующей неделе.

В феврале разгорелся скандал вокруг помощника по национальной безопасности Макла Флинна из-за того, что он не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Тогда его отправили в отставку и начали расследование "о связях Трампа с Россией" и "вмешательство России в американские выборы".

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