США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
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С военной базы Ванденберг в штате Калифорния была запущена ракета-перехватчик, которая успешно поразила условную вражескую цель. Эти испытания произошли впервые в свете постоянных ракетных запусков с территории КНДР.
Вооруженные силы США успешно испытали системы по перехвату межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Пентагона.
С военной базы Ванденберг в штате Калифорния была запущена ракета-перехватчик, которая поразила условную вражескую цель. Эти испытания произошли впервые в свете постоянных ракетных запусков с территории КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в понедельник запустила очередную баллистическую ракету. По данным Южной Кореи, она относится к типу "Скад" малой дальности. Дальность полета составила около 450 километров. Япония уже пригрозила КНДР новыми санкциями. В свою очередь, в российском МИД заявили, что наша страна осуждает новые ракетные пуски Северной Кореи.
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