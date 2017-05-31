США успешно испытали перехватчик баллистических ракет

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С военной базы Ванденберг в штате Калифорния была запущена ракета-перехватчик, которая успешно поразила условную вражескую цель. Эти испытания произошли впервые в свете постоянных ракетных запусков с территории КНДР.

Вооруженные силы США успешно испытали системы по перехвату межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Пентагона.

С военной базы Ванденберг в штате Калифорния была запущена ракета-перехватчик, которая поразила условную вражескую цель. Эти испытания произошли впервые в свете постоянных ракетных запусков с территории КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в понедельник запустила очередную баллистическую ракету. По данным Южной Кореи, она относится к типу "Скад" малой дальности. Дальность полета составила около 450 километров. Япония уже пригрозила КНДР новыми санкциями. В свою очередь, в российском МИД заявили, что наша страна осуждает новые ракетные пуски Северной Кореи.

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