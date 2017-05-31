Взрыв прогремел возле посольства Германии в Кабуле

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Возле посольства Германии в Кабуле взорвался заминированный автомобиль. По данным местных СМИ, более 50 человек погибли, еще сотни пострадали.

В дипломатическом районе Кабула (Афганистан) прогремел мощный взрыв, погибли десятки человек, передает агентство Pajhwok Afghan News.

По предварительным данным, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибли не менее 50 человек, более сотни ранены. Пострадали два сотрудника японского посольства, их жизни ничего не угрожает.

Взрыв повредил многие здания, в том числе офис китайского информагентства Xinhua. У многих диппредставительств выбило стекла и двери.

Ранее 3 мая в Кабуле взорвался террорист-смертник рядом с колонной машин НАТО. Восемь мирных жителей погибли, 25 получили ранения.

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