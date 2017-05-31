ВМФ России нанес ракетный удар по террористам в районе Пальмиры

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ВМФ России нанес ракетный удар по позициям боевиков в районе сирийской Пальмиры. В операции участвовали подводная лодка "Краснодар" и фрегат "Адмирал Эссен". Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков.

Российские военные поразили цели террористов "Исламского государства" в Сирии (деятельность организации запрещена на территории России). Пуски, как сообщили агентству ТАСС в Минобороны, осуществлялись с фрегата "Адмирал Эссен" и подлодки "Краснодар".

"Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Все цели поражены", - сообщили в военном ведомстве.

Пуски четырех крылатых ракет "Калибр" были осуществлены из восточной части Средиземного моря. В Минобороны заявили, что подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

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