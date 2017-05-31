В среду воздух в Москве прогреется до 20 градусов

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31 мая в московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в столице поднимется до 20 градусов. При этом во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, а также возможна гроза.

В среду в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В столице воздух прогреется до 20 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине дня с подходом атмосферного фронта местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В целом, для метеозависимых людей погода ожидается вполне комфортной. Дожди продолжат очищать воздух, прибьют пыльцу от растений, и создадут благоприятные условия для людей, которые страдают аллергией.