Очевидцы рассказали об ужасах тюрем террористов в Алеппо

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В Алеппо сотни заключённых в тюрьмах террористов стали жертвами боевиков. Об этом рассказывают те, кому удалось освободиться из плена.

Сорок дней, проведенных в заточении, Закария Маренди до сих пор вспоминает с ужасом. В офтальмологическую клинику Алеппо его привели не как пациента, а как подозреваемого в связях с сирийскими властями. Крупнейший городской госпиталь террористы превратили в тюрьму. Хватали всех неугодных, отмечает "ТВ Центр".

Свою тюрьму боевики разделили на несколько зон. В одной держали арестантов. В другой устроили пыточные. В третьей – карцер. Представители власти, чиновники и военные были обречены. Шариатский суд выносил им приговоры не задумываясь.

"Шариатский судья сразу начал кричать на меня и говорить, что я не человек, предатель, достойный смерти. Начали пытать. Обмотали толстой веревкой и прокручивали петлю вокруг живота так, чтобы веревка сдирала кожу. Бил нас глухонемой. Он не слышал наших криков и работал кнутом без жалости", - вспоминает он.

Закарию избивали каждый день. От мучительной смерти его спасло только то, что он не работал в госструктурах. В итоге отпустили. Правда, выйти сам он уже не мог. Вытащили под руки и просто бросили на улице.

Подчас в одиночной камере террористы держали до 15 человек. Если удавалось поспать, то всего пару часов и по очереди.

Ахмада Хамзу террористы арестовали, когда узнали, что его сын военный. Избежать гибели помогли родственники. Заплатили боевикам выкуп.

"Боевики требовали, чтоб я вызвал сына, хотели его убить, но я решил, что лучше умру сам. Тогда боевики потребовали за мою свободу миллион лир. Родня продала все, что у нас было, чтоб собрать такую сумму", - рассказывает мужчина.

Туалетов в карцерах не было. Раз в день приносили воду. Литровую бутылку на всех. На стенах узники царапали крестики и палочки. Чтоб не терять счет дням, проведенным в этом аду.

Боевики приспосабливали под тюрьмы и места для пыток не только больницы, но и школы, подвалы домов и даже рестораны, где до войны, горожане шумно отмечали торжества. У несчастных, которые попадали в эти застенки, после допросов с пристрастием шансов выжить не было почти никаких.

Когда боевиков выгнали из города, такие тюрьмы солдаты сирийской армии находили едва ли ни в каждом квартале восточного Алеппо. И нередко поблизости — останки людей.

Душегубы - в понимании жертв боевиков. В оценках Запада – умеренная оппозиция. Сколько мирных жителей замучили террористы, сегодня не знает никто. Сирийские следователи все же пытаются найти и опросить тех, кого истязали в этих казематах. Но чудом уцелевших единицы. Большинство узников – погибли.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".