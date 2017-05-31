Трамп предложил коллегам звонить ему на мобильный телефон
Президент США Дональд Трамп охотно делится своим номером мобильного телефона с мировыми лидерами и предлагает звонить ему напрямую. Глава государства уже успел пообщаться по сотовой связи с премьер-министром Канады.
Президент США Дональд Трамп предложил лидерам государств звонить ему напрямую на мобильный телефон, сообщает агентство Associated Press.
По данным источников, Трамп уже успел пообщаться по сотовой связи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сообщается, что свою идею Трамп также предложил президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и обменялся номерами с президентом Франции Эммануэлем Макроном после победы последнего на выборах.
Агентство отмечает, что подобная практика идет в разрез с дипломатическим протоколом и ставит под вопрос безопасность переговоров.
Также Трамп является активным пользователем Twitter, где периодически вступает в полемику и занимается опровержением фейковых новостей.
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