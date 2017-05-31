МЧС будет дополнительно оповещать о ЧС через громкоговорители

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МЧС России будет дополнительно оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях через громкоговорители. Это решение связано с тем, что радиоточки и смс-оповещения явно не справляются с данной задачей. В МЧС полагают, что для информирования населения необходимо задействовать все инструменты связи.

В МЧС России будут дополнительно информировать граждан о чрезвычайных ситуациях с помощью громкоговорителей. Об этом пишут "Известия". Это решение связано с тем, что радиоточки и смс-оповещения явно не справляются с данной задачей.

После мощного урагана, который обрушился на столичный регион в понедельник, стало известно, что многие москвичи не получили сообщение с предупреждением. В МЧС полагают, что для оповещения населения необходимо задействовать все инструменты связи.

По данным ведомства, сети проводного вещания позволяют вести звуковую трансляцию через громкоговорители в публичных местах, но остается проблема неготовности населения к адекватному восприятию информации о ЧП. В МЧС опасаются, что в городах начнется паника при включении сирены.