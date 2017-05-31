Еще одного экс-советника Трампа вызвали на допрос по делу о "российском следе"

Теги: В мире сша допрос конгресс

Конгресс США запросил информацию об еще одном бывшем советнике Трампа по делу о "вмешательстве России" в выборы США. Речь идет о политологе Борисе Эпштейне родом из Москвы.

Американские конгрессмены вызвали на допрос шестого человека, подозреваемого во "вмешательстве России" в выборы США. Об этом пишет телеканал ABC.

Речь идет о бывшем советнике президентской кампании Трампа Борисе Эпштейне. Он родился в Москве, затем его семья эмигрировала в США, где он получил образование и познакомился с сыном Трампа Эриком. После победы Трампа на выборах, Эпштейн некоторое время работал в Белом доме. В марте он по неизвестным причинам покинул администрацию президента и устроился работать политическим аналитиком в Sinclair Broadcast Group.

Расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы ведется в отношении экс-советника Трампа Майкла Флинна, экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта, экс-помощника Роджера Стоуна, экс-советника по вопросам внешней политики Картера Пейджа и адвоката Трампа Майкла Коэна.

Читайте также:

Экс-советник Трампа предоставит документы о связях с Россией

Путин: у России нет интереса во влиянии на выборы в США и Франции

В МИД назвали чушью заявления о вмешательстве России в выборы "по всей Европе"

Трамп нанял адвоката по делу о "связях с Россией"