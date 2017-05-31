Путину доложили об успешных пусках "Калибров" по ИГ в Сирии
Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина об успешных пусках ракет "Калибр" по позициям запрещенной террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Удар был нанесен в районе восточнее Пальмиры по скоплению тяжелой техники и живой силы боевиков.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об успешных пусках крылатых ракет "Калибр" по объектам запрещенной террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Удары из акватории Средиземного моря нанесли фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар". Целями стали укрытия в районе восточнее Пальмиры - там находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки.
В Минобороны России подчеркнули, что о готовящемся ударе были предупреждены военное командование США, Турция и Израиль.
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