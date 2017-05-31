Российские пограничники будут проверять отпечатки пальцев

Теги: Общество пограничник россия граница

Российские пограничники получат смартфоны с программным обеспечением, разработанным Минкомсвязи для проверки отпечатков пальцев на границе. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на отчетность министерства.

В Минкомсвязи разработали необходимое программное обеспечение для того, чтобы российские пограничники смогли получить мобильные устройства для контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев, пишет газета "Известия".

Как говорится в отчетности ведомства, использовать новые устройства можно будет в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов. Одна из целей проекта - повышение надежности пограничного контроля.

Как пояснил газете зампредседателя профсоюза трудящихся-мигрантов Абдулмаджид Сурхаков, в России дактилоскопию уже проходят иностранцы, получающие разрешение на работу или патент на трудовую деятельность.

По данным "Известий" за февраль 2017 года, подобную процедуру прошли около семи миллионов человек. Отпечатки берутся у поступающих на военную службу, сотрудников ФСБ, спасателей, членов экипажей самолетов, сотрудников таможни и других. Также процедуру проходят люди, не способные сообщить о своей личности или подозреваемые, обвиняемые или осужденные в преступлении.

Читайте также:

В Госдуме предложили ввести всеобщую дактилоскопию для россиян

Россия может ввести дактилоскопию при получении визы гражданами ЕС

Введение дактилоскопии для Шенгена сократит турпоток в Европу