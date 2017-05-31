Политолог назвал "компромат" на зятя Трампа второсортным сериалом

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Очередной "компромат" на окружение Дональда Трампа достоин только второсортного сериала. Такое мнение, комментируя публикации о создании секретной линии связи Кремля с зятем американского президента Джареда Кушнера, высказал политолог Олег Барабанов.

Зять и советник Трампа Джаред Кушнер и Сергей Кисляк якобы договаривались о создании секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном. Об этом накануне сообщила газета The Washington Post. В Москве сообщения назвали абсурдом. По мнению политолога, программного директора Валдайского клуба Олега Барабанова, подобные вбросы достойны только второсортных сериалов:

"Ситуация вокруг Трампа и пресловутого "российского следа" ухудшилась. Трамп затеял долгий вояж через Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан, Европу для того, чтобы снизить накал страстей у себя дома, и внешнеполитическими успехами перекрыть критику, которая была в Вашингтоне. Но этого не получилось", - полагает Барабанов.

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