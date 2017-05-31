Сирия начала поставлять в Россию овощи и фрукты

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В Россию начали поставлять сирийские овощи и фрукты. Майкопская компания "Адыг-Юрак" заключила соглашение на регулярный импорт продукции с торговой сетью "Магнит". До конца августа в нашу страну планируется привезти до шести тысяч тонн томатов, баклажанов, перца, черешни, абрикосов, слив и персиков.

Россия наладила регулярные прямые поставки овощей и фруктов из Сирии. Об этом сообщает "Коммерсант". Это произошло в результате заключения договора между майкопской компанией "Адыг-Юрак" и сети продовольственных магазинов "Магнит".

По данным издания, организации заключили соглашение на регулярный импорт сроком на один год. До конца августа "Адыг-Юрак" планирует привезти в нашу страну до шести тысяч тонн томатов, баклажанов, перца, черешни, абрикосов, слив и персиков. Все товары будут продаваться в торговой сети "Магнит".

О начале импорта в Россию сирийских овощей и фруктов говорилось еще в прошлом году, однако наладить системную перевозку товара не удавалось из-за различных проблем.