Минобороны показало видео пусков "Калибров" по боевикам ИГ
Российский флот нанес удар по боевикам запрещенной группировки "Исламское государство" в районе сирийской Пальмиры. Четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с борта фрегата "Адмирал Эссен" и подводной лодки "Краснодар", находящихся в восточной части Средиземного моря.
Новости по теме Борьба с ИГ
-
31 мая 2017
Очевидцы рассказали об ужасах тюрем террористов в Алеппо
-
31 мая 2017
Путину доложили об успешных пусках "Калибров" по ИГ в Сирии
-
31 мая 2017
ВМФ России нанес ракетный удар по террористам в районе Пальмиры
-
29 мая 2017
Путин и Макрон условились создать рабочую группу по борьбе с терроризмом