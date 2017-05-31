10:32, 31 мая 2017

Минобороны показало видео пусков "Калибров" по боевикам ИГ

Российский флот нанес удар по боевикам запрещенной группировки "Исламское государство" в районе сирийской Пальмиры. Четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с борта фрегата "Адмирал Эссен" и подводной лодки "Краснодар", находящихся в восточной части Средиземного моря.

Теги:  сирия  минобороны  видео  Сирийский конфликт

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