Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве

Теги: арест суд Мошенничество

Хорошевский суд Москвы арестовал замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников. Фигурантам инкриминируется статья "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Хорошевский суд Москвы арестовал замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

"По ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, безработного Сергея Павлова, председателя совета директоров ЗАО "Сириус", а также гендиректора этой компании Александра Литвинова", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Лицарева.

Арест фигурантов состоялся еще 13 мая. В среду Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов, которые просят апелляционную инстанцию назначить их подзащитным более мягкую меру пресечения.

"Правоохранительные органы мог заинтересовать тот факт, что фирмы Романа Павлова выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем",- пояснил газете "Коммерсант" топ-менеджер крупной IT-компании. Еще двое собеседников издания на IT-рынке подтвердили, что Роман и Сергей Павловы - братья.

Читайте также:

Адвокат: экс-глава Удмуртии частично признал вину в получении взяток

Суд арестовал четверых боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

Экс-гендиректор "Седьмой студии" Итин отправлен под домашний арест