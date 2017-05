Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Британская актриса Молли Питерс, известная по четвертому фильму бондианны "Шаровая молния", скончалась на 76-году жизни, сообщает телеканал Fox News.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY