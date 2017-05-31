На Ваганьковском кладбище нашли избитую женщину

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Охранник обнаружил избитую женщину в подвале помещения на Ваганьковском кладбище в столице. Она госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, рядом с ней в подвале находился мужчина, которого задержали прибывшие сотрудники полиции.

Женщину с телесными повреждениями обнаружили в подвальном помещении на Ваганьковском кладбище в столице. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что сотрудник частного охранного предприятия, совершая обход территории, услышал шум в подвальном помещении одного из зданий, спустился туда и обнаружил женщину со следами побоев и гражданина рядом с ней", - говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение, а мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка, а также устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.