Во время пластической операции у пациентки остановилось сердце

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Пациентку частной московской клиники госпитализировали из-за остановки сердца во время проведения пластической операции груди. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту остановки сердца у пациентки во время операции, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в частной столичной клинике на улице Льва Толстого. Во время пластической операции груди у пациентки внезапно остановилось сердце. Ее экстренно госпитализировали в 1-ю городскую больницу имени Пирогова. В ГКБ женщина пришла в сознание, ее допросила полиция.

Ведется розыск виновных. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

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