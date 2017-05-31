Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

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В результате мощного взрыва у посольства Германии в Кабуле погибли не менее 90 человек. Еще более 600 человек получили ранения. По предварительным данным, россияне в результате теракта не пострадали.

Не менее 90 человек погибли, более 600 пострадали в результате мощного взрыва в Кабуле. Среди раненых - журналисты телеканала BBC. По данным российского МИД, граждан России в списке госпитализированных нет, передает "ТВ Центр".

В центре афганской столицы была подорвана заминированная автоцистерна. Всё произошло у посольства Германии. Рядом с местом взрыва находятся президентский дворец и другие иностранные дипломатические представительства. Пострадали два сотрудника дипмиссии Японии. Ударной волной выбило окна и двери в зданиях посольства Франции и китайского информагентства "Синьхуа".

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.