Собянин открыл новый путепровод в Переделкине

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Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл движение по эстакаде через железную дорогу в Переделкине. Новый мост позволит избавиться от многокилометровых пробок перед переездом.

В Москве открыли эстакаду через железную дорогу в Переделкине. Старт движению дал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Уже по традиции первой проехала тяжёлая техника. Путепровод находится на 18-м километре Киевского направления. По словам мэра, новый мост позволит избавиться от многокилометровых пробок перед железнодорожными путями. Кроме того, эстакада связала жилые районы с Минским и Боровским шоссе. Также в рамках проекта провели реконструкцию прилегающих улиц.

"В 2014 году начали программу строительства переездов через железнодорожные пути. Важная программа, потому что пригородное движение, электрички с каждым годом ходят все чаще, и проблема становится просто невыносимой, потому что автомобилисты вынуждены часами проводить на этих переездах. За прошедшее время с 2014 года шесть переездов уже построено и шесть будет запущено в этом году. Один из таких переездов здесь, в Переделкино, даст нормальное сообщение между Боровским и Минским шоссе, и снимет, конечно, колоссальную проблему, которая здесь существует", - отметил Собянин.

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