В Химках завершают работу над памятником жертвам репрессий

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Более 500 человеческих фигур. Несколько десятков тонн бронзы. В подмосковных Химках завершается работа над памятником жертвам политических репрессий. "Стена Скорби" - так назвал мемориал сам автор проекта - народный художник Георгий Франгулян.

Монумент жертвам массовых репрессий в России оправдывает свое название общенационального: средства на его создание жертвуют самые простые люди, ведь почти каждую третью семью в СССР коснулась волна политических преследований, передает "ТВ Центр".

"Это небольшие деньги. Это и 100 рублей, и 500 рублей, и тысяча рублей. И вот эти деньги приносят люди, которые прошли через лагеря или их дети", - рассказал директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Чтобы увековечить память тех, кого не пощадила политическая машина, автору проекта понадобилось 90 тонн глины и почти год плодотворной работы. Известный скульптор Георгий Франгулян монумент задумал исполнить в виде "Стены скорби". Этот шестиметровый горельеф из бронзы украшают тонкие фигуры, взмывающие ввысь как символ хрупкости человеческой жизни.

Скорбь, выраженная на 22 языках мира. Прочитать слова, которые выгравированы на этих скрижалях, сможет каждый житель Земли, а смысл у них один - "помни".

Через стены ГУЛАГа, по разным данным, прошли около 35 миллионов человек. Врачи, инженеры, ученые и студенты. Идея создания масштабного монумента в память тех, кто неоправданно пострадал, обсуждалась не раз. Сегодня реализация проекта проводится московским правительством по указу президента страны. "Стена скорби" откроется на пересечении проспекта Академика Сахарова, и Садового кольца 30 октября в День памяти жертв политических репрессий.

Елена Сахно. "ТВ Центр".

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