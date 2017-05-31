Путин призвал западных лидеров разобраться, кто у них "старший"

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Владимир Путин дал большое интервью французской газете Figaro. Главу государства спросили о кризисе на Украине, конфликте в Сирии, и об отношениях Москвы и Запада. Владимир Путин призвал страны Европы и США перестать придумывать мифические угрозы со стороны России.

Беседа состоялась в российской духовно-культурном центре, который был открыт в Париже осенью прошлого года. Владимир Путин приветствовал журналистов Figaro по-французски, репортеры поздоровались по-русски, отмечает "ТВ Центр". Рено Жерар признался, что изучал русский в школе. Наши страны отмечают 300-летие установления дипотношений. Но связи двух стран имеют более глубокие корни, напомнил президент России. Переговоры с вновь избранным президентом Эммануэлем Макроном должны придать новый импульс сотрудничеству. Поэтому обсуждали весь спектр проблем: от урегулирования ситуации на востоке Украины, где Киев по-прежнему игнорирует свои обязательства по Минским договоренностям, до Сирии, будущее которой, как в очередной раз подтвердил вопрос журналистов, Запад видит исключительно без президента Асада.

"Вы вот сейчас сказали об обвинениях правительства Асада в применении химического оружия. Вот после того, как это произошло, вот это событие, связанное с химическим оружием, мы тут же предложили нашим американским партнерам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химическое оружие. Если это химическое оружие было применено официальными военными структурами президента Асада, на этом аэродроме неизбежно остались бы следы. Современные средства контроля это бы точно зафиксировали. Это неизбежно. И в самолетах бы осталось, и на аэродроме бы осталось. Но ведь все отказались проводить эту проверку", - возразил Владимир Путин.

Путин особо отметил конструктивный подход Турции и Ирана, которые вместе с Россией способствовали прекращению огня в Сирии и подписанию соглашения о создании зон деэскалации. На основе этого должны начаться контакты официального Дамаска и оппозиции, а затем процесс политического перехода. Но принимать решение о будущем своей страны должен только народ Сирии. Кстати, напомнил Путин, о зонах деэскалации говорил и президент США Дональд Трамп. Но, к сожалению, сейчас многие его заявления и идеи отходят на второй план или вовсе оказываются забыты. Причем, считает президент России, не без давления со стороны определенных сил в Вашингтоне.

"Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим – президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в тёмных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с чёрным или с тёмно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, – и всё сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой. Что-то изменить – это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно. Но всё-таки у меня есть определённая доля сдержанного оптимизма, мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны договариваться", - рассказал президент.

Главная проблема США сегодня, по мнению Владимира Путина, заключается в том, что те, кто проиграл президентские выборы, не хотят признать поражение и всеми силами разыгрывают антироссийскую карту. Похожая ситуация и в недрах НАТО. На недавнем саммите альянса, первом с участием Трампа, вновь звучал тезис: главная угроза исходит со стороны России.

"Меня вот что заинтересовало. На этом саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого воевать собрались? Здесь есть некоторые внутренние противоречия. Но на самом деле это не наше дело, пускай там ваше НАТО разбирается - кому и за что сколько платить. Нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность, делаем это надежно, с перспективой на будущее и мы в себе уверены", - заверил Путин.

В то время когда бороться нужно, убежден президент России, с терроризмом. И делать это обязательно сообща. Так почему же не получается, спросили журналисты Figaro у Путина.

"У Европы спросите. Мы хотим. Я об этом сказал, ещё выступая на 70-летии Организации Объединённых Наций с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором. Но это очень сложный процесс. Смотрите, после теракта в Париже, ужасного, кровавого события, к нам приехал президент Олланд тогда, и мы с ним договаривались о каких-то совместных действиях. К берегам Сирии подошёл авианосец "Шарль де Голль". Потом Франсуа уехал в Вашингтон, и всё, "Шарль де Голль" развернулся и ушёл куда-то в сторону Суэцкого канала. И реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись. Франция задействована в операциях там, но в рамках международной коалиции под руководством США. Разберитесь, кто там старший, кто не старший, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству.", - напомнил президент.

Не обошлось и без вопроса, который западные журналисты неизменно задают президенту России: будет ли он баллотироваться на новый срок в 2018 году и получит ли оппозиция возможность участвовать в выборах.

"Я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года в строгом соответствии с законом и Конституцией. Все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом, процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах. Что касается кандидатов, то об этом ещё рано говорить", - ответил Путин.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".