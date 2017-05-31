Собянин: 90% жителей "хрущевок" поддерживают снос их домов

Теги: Общество собянин мэр снос хрущевки

Сергей Собянин отметил, что большинство жителей пятиэтажек, вошедших в список голосования по программе реновации, высказались "за" снос их домов. По словам мэра столицы, около 90% человек поддерживают это решение.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство жителей пятиэтажек, вошедших в список для голосования по программе реновации, поддерживают снос их домов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"На сегодня уже проголосовали жители 44% квартир в пятиэтажках, включенных в список. Около 90% жителей поддерживают программу. Уровень голосования примерно одинаковый, что на "Активном гражданине", что в МФЦ. Есть несколько десятков домов, которые активно выступают против, но большинство жителей активно "за", - отметил Собянин.

Программа реновации в Москве стартовала весной. На смену ветхому и морально устаревшему жилью должно прийти новое, построенное по самым современным технологиям. С 15 мая в столице стартовало голосование за участие в программе. Под реновацию подпадут только те дома, за которые проголосуют большинство жильцов.

Читайте также:

Новые квартиры для переселенцев по программе реновации покажут в шоу-румах

Москвичам покажут образцы новых квартир по программе реновации

Жителям района Выхино-Жулебино рассказали о гарантиях реновации

Закон о реновации учитывает пожелания всех собственников квартир