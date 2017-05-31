ИААФ допустила трех российских легкоатлеток к международным соревнованиям
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ИААФ разрешила российским атлетам Ксении Аксеновой, Вере Ребрик и Вере Рудаковой выступать под нейтральным флагом в международных соревнованиях.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила до участия в международных соревнованиях трех российских легкоатлеток, сообщает ТАСС.
Речь идет о бегунье на 400 метров Ксении Аксеновой, метательнице копья Вере Ребрик и бегунье на 400 метров с барьерами Вере Рудаковой. Они смогут выступать как нейтральные спортсмены.
Ранее ИААФ 12 российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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