Москвич "заминировал" свой Mercedes, чтобы его не угнали

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Мужчина повесил на свой Mercedes-Benz табличку "Машина заминирована" для того, чтобы его не угнали. Владелец автомобиля объяснил свои действия тем, что недавно купил иномарку и не успел поставить сигнализацию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Житель столицы решил повесить на свой автомобиль табличку "Машина заминирована", чтобы его не угнали с парковки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по городу.

"В ОМВД России по району Черемушки обратились жители дома по Новочеремушкинской улице, которые рассказали о припаркованной во дворе иномарке Mercedes-Benz, на лобовом стекле которой оставлена записка с сообщением о том, что машина заминирована", - говорится в сообщении.

По данному адресу оперативно прибыл кинолог с собакой и обследовал "заминированный" автомобиль. Опасных предметов в нем обнаружено не было.

Владельцем иномарки оказался 51-летний москвич, который объяснил свои действия тем, что недавно купил машину и не успел поставить сигнализацию. В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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