Путин разрешил наем турецких рабочих в России

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Владимир Путин отменил запрет на трудовую деятельность в России для турецких граждан, снял ограничения для некоторых турецких компаний, а также поручил частично возобновить соглашения о взаимных поездках граждан двух стран.

Владимир Путин подписал указ, снимающий некоторые специальные экономические меры в отношении Турции. Документ размещен на сайте Кремля.

Президент разрешил нанимать на работу турецких граждан и снял ограничения для турецких компаний на выполнение некоторых видов работ. С 1 января 2016 года был введен запрет на осуществление трудовой деятельности турецких рабочих на территории России из-за инцидента со сбитым российским самолетом.

Кроме того, президент поручил частично возобновить соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. Эти вопросом должен заняться МИД России.

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